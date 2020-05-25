Ведищев: было очевидно, что возобновление соревнований под большим вопросом

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал решение о досрочном завершении сезонов Евролиги и Еврокубка.
«Как болельщик расстроен, а как руководитель клуба прекрасно понимаю причины принятого решения. Было очевидно, что в условиях пандемии возобновление соревнований под большим вопросом, слишком много рисков.
Мы одними из первых всерьёз столкнулись с коронавирусом. Все, кто вернулся из Таллина, после матча «Калевом» уже на следующий день сдавали тесты. Сразу после – двухнедельный карантин. Локдаун все восприняли по-разному. Некоторые игроки хотели скорее вернуться к семьям. Другие горели желанием остаться в команде и продолжить тренироваться. Мы правильно оценили ситуацию с самого начала. Приняли единственно верное решение, отпустив ребят к семьям — все живы и здоровы.
Это непростое время можно пройти безболезненно, только если все осознают ответственность и готовы идти на компромиссы. Это должно быть встречное двустороннее движение. Я знаю, что наши игроки это понимают. С некоторыми уже перезаключены контракты на следующий сезон. Их имена объявим в ближайшие дни», — приводит слова Ведищева пресс-служба краснодарского клуба.
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