Панов: футбол надо официально признавать спортом номер один

Генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов считает, что футбол можно официально признавать спортом номер один после досрочного завершения чемпионата Евролиги сезона-2019/2020.
«Футбол надо признавать спортом номер один официально, потому что некоторые чемпионаты возобновились. Нам будет не хватать баскетбола, но будем ждать начала нового сезона. В свете ситуации, наверное, решение не доигрывать сезон в Евролиге логичное и здравомыслящее.
А глядя на то, как играют немцы в футбол, становится радостно, что спорт живёт, хотя и в резко усечённом составе», — приводит слова Сергея Панова «Р-Спорт».
Напомним, сезон-2019/2020 завершён досрочно. Чемпион определён не будет.
Клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохраняют место в Евролиге и Еврокубке на будущий год.
Таким образом, в сезоне-2019/2020 в Евролиге вновь будут выступать три российских клуба — ЦСКА, «Химки» и «Зенит».
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