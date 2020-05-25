Панов: футбол надо официально признавать спортом номер один

Генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов считает, что футбол можно официально признавать спортом номер один после досрочного завершения чемпионата Евролиги сезона-2019/2020.



«Футбол надо признавать спортом номер один официально, потому что некоторые чемпионаты возобновились. Нам будет не хватать баскетбола, но будем ждать начала нового сезона. В свете ситуации, наверное, решение не доигрывать сезон в Евролиге логичное и здравомыслящее.



А глядя на то, как играют немцы в футбол, становится радостно, что спорт живёт, хотя и в резко усечённом составе», — приводит слова Сергея Панова «Р-Спорт».

Напомним, сезон-2019/2020 завершён досрочно. Чемпион определён не будет.



Клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохраняют место в Евролиге и Еврокубке на будущий год.



Таким образом, в сезоне-2019/2020 в Евролиге вновь будут выступать три российских клуба — ЦСКА, «Химки» и «Зенит».