Куртинайтис: я бы хотел сохранить 90% действующей команды

Главный тренер подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис заявил, что хотел бы сохранить почти весь состав команды на следующий сезон.
«Сейчас сложно что-то говорить о комплектовании клуба. У нас была дорогая и хорошая команда, и я хотел бы ее сохранить. Или даже по некоторым позициям можно было усилиться. Но это зависит не от тренера, потому что я не знаю об ущербе, нанесенном ситуацией с коронавирусом. Всё будет зависеть от бюджета. Если он будет хорошим, то хотел бы сохранить 90% действующей команды.
Если собирать новую команду, то потеряешь время на адаптацию и сыгранность. Соответственно, потеряешь полгода качественного баскетбола. Как тренер, хотел бы всё оставить, но это только мое желание. А надо отталкиваться от возможностей», — цитирует Куртинайтиса «Р-Спорт».
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