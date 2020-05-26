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Кириленко: в нынешних обстоятельствах было нереально продолжить сезон Евролиги

Кириленко: в нынешних обстоятельствах было нереально продолжить сезон Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал решение Евролиги досрочно завершить сезон. По словам Кириленко, Евролиге было нереально продолжить сезон в нынешних обстоятельствах.

«Принятое Евролигой решение абсолютно логично. Понятно, что Евролига до последнего боролась за сезон, для этого было множество причин. Но в нынешних обстоятельствах это было просто нереально. Если у нас одна страна, и мы сразу «погасили» все соревнования, поняли, что ситуация экстраординарная, то в Евролиге надеялись, что все это закончится и им удастся вернуться. Но когда вовлечено так много стран, у всех разные законы, разная ситуация, это уже просто нереально становится», — приводит слова Андрея Кирирленко «Р-Спорт».

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