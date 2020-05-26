Кириленко: в нынешних обстоятельствах было нереально продолжить сезон Евролиги
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал решение Евролиги досрочно завершить сезон. По словам Кириленко, Евролиге было нереально продолжить сезон в нынешних обстоятельствах.
«Принятое Евролигой решение абсолютно логично. Понятно, что Евролига до последнего боролась за сезон, для этого было множество причин. Но в нынешних обстоятельствах это было просто нереально. Если у нас одна страна, и мы сразу «погасили» все соревнования, поняли, что ситуация экстраординарная, то в Евролиге надеялись, что все это закончится и им удастся вернуться. Но когда вовлечено так много стран, у всех разные законы, разная ситуация, это уже просто нереально становится», — приводит слова Андрея Кирирленко «Р-Спорт».
- 26 мая 2020
-
00:28
-
00:01
- 25 мая 2020
-
22:42
-
21:49
-
20:38
-
19:35
-
18:34
-
17:43
-
17:00
-
16:34
-
15:56
-
14:55
-
14:23
-
13:13
-
13:03
-
12:28
-
11:24
-
09:45
-
09:29
-
01:07
- 24 мая 2020
-
22:40
-
21:02
-
19:25
-
18:32
-
17:20
-
16:45
-
15:45
-
14:59
-
13:34
-
12:49
-
11:50
-
10:57
-
09:27
-
08:51
-
07:18
Партнерский контент