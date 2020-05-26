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Евролига готова к тому, что следующий сезон начнётся без зрителей на трибунах

Евролига готова к тому, что следующий сезон начнётся без зрителей на трибунах
Баскетбол / Евролига 0

Президент Евролиги Жорди Бертомеу сообщил, что они готовы к тому, что следующий розыгрыш турнира в ряде стран начнется без зрителей.

«Да, мы понимаем, что следующий сезон, вероятно, начнем без зрителей в отдельных странах. Где-то будут ограничения, где-то болельщики смогут посещать матчи, где-то – не смогут вовсе. Но я уверен, что в течение пары месяцев со старта сезона зрители вернутся во всех странах», — приводит слова Бартомеу «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что сезон-2019/2020 досрочно завершён. Чемпион определён не будет.

Клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохраняют свои места в Евролиге и Еврокубке на будущий год.

Таким образом, в сезоне-2019/2020 в Евролиге вновь будут выступать три российских клуба — ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

Следующий сезон Евролиги начнётся 1 октября, Еврокубка — 30 сентября.

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