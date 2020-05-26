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ФИБА представила рекомендации по возвращению баскетбола после пандемии

ФИБА представила рекомендации по возвращению баскетбола после пандемии
Баскетбол 0

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) представила на официальном сайте руководство для национальных федераций с рекомендациями по возвращению соревнований после пандемии коронавируса.

Консультативная группа во главе с доктором Питером Харкортом предлагает возобновлять национальные сезоны поэтапно. На начальном уровне должны проводиться лишь индивидуальные тренировки при минимальной поддержке работников и специалистов команд, впоследствии можно начать занятия в группах.

Предполагается, что тренировочный процесс займёт от трёх до шести недель перед стартом соревнований.

ФИБА настоятельно не рекомендовала проводить матчи с болельщиками, а также предложила решать все актуальные вопросы относительно возобновления матчей с местными властями.

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