ФИБА представила рекомендации по возвращению баскетбола после пандемии

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) представила на официальном сайте руководство для национальных федераций с рекомендациями по возвращению соревнований после пандемии коронавируса.



Консультативная группа во главе с доктором Питером Харкортом предлагает возобновлять национальные сезоны поэтапно. На начальном уровне должны проводиться лишь индивидуальные тренировки при минимальной поддержке работников и специалистов команд, впоследствии можно начать занятия в группах.

Предполагается, что тренировочный процесс займёт от трёх до шести недель перед стартом соревнований.

ФИБА настоятельно не рекомендовала проводить матчи с болельщиками, а также предложила решать все актуальные вопросы относительно возобновления матчей с местными властями.