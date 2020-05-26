Президент «Локомотива-Кубань»: с некоторыми игроками контракты уже перезаключены

«Локомотив-Кубань» подписал новые контракты с некоторыми игроками команды на следующий сезон, сообщил президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.



«Как воспринял окончательную отмену сезона Евролиги и Еврокубка? Как болельщик расстроен, а как руководитель клуба прекрасно понимаю причины принятого решения. Было очевидно, что в условиях пандемии возобновление соревнований под большим вопросом, слишком много рисков.

Как сегодняшняя ситуация отражается на сотрудничестве с игроками? Это непростое время можно пройти безболезненно, только если все осознают ответственность и готовы идти на компромиссы. Это должно быть встречное двустороннее движение. Я знаю, что наши игроки это понимают. С некоторыми уже перезаключены контракты на следующий сезон. Их имена объявим в ближайшие дни.



Правление клуба ставит одной из ключевых задач в ближайшие сезоны интегрировать воспитанников собственного резерва в основную команду. Вне зависимости от того появится у нас лимит на легионеров или нет. Да, в топ-клубе на площадку выходит тот, кто готов приносить необходимый результат. Но судя по прогрессу и стремлению, которые молодёжь демонстрирует, перспектива у них есть. Выделять по именам не буду. К работе с основой привлекалась большая группа талантливых юных баскетболистов, способных уже в следующем сезоне конкурировать за игровое время на площадке", — приводит слова Ведищева сайт клуба.