В УНИКСе надеются сохранить тренерский штаб и бороться за первые места во всех турнирах

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, что в клубе намерены продолжить работу с нынешним главным тренером команды Димитрисом Прифтисом, а также по возможности сохранить боеспособный состав. Функционер также прокомментировал решение Евролиги завершить все еврокубковые турниры досрочно.

«Конечно, нам бы хотелось вернуться в Евролигу, и судя по тому, как складывался сезон, мы вполне могли отобраться туда по спортивному принципу — через Еврокубок или Единую лигу. Но пандемия коронавируса внесла коррективы в планы всех команд, и доиграть оба еврокубка этим летом было бы проблематично. Поэтому мы понимаем и согласны с решением Евролиги. Постараемся сохранить боеспособный состав и тренерский штаб на сезон-2020/21 и вновь бороться за самые высокие места во всех турнирах», — приводит слова Богачёва издание «Известия».