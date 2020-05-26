Мозгов: в НБА всё просто – если не можешь играть, тебя выбрасывают

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов не жалеет о возвращении в Европу. По его словам, у него не было возможности остаться в США и продолжить выступления в НБА.

«Возвращение в Европу? А какая могла быть ошибка? В НБА всё просто – если не можешь играть, ты сразу никому не нужен. Тебя выбрасывают – и всё. Мой контракт в «Орландо» выкупили, нового не было. Я просто не имел возможности остаться в Штатах с командой. Прогресс в лечении был, но не такой существенный. Он не сходился с прогнозами – играть я не мог. Если бы мог, может, бегал бы сейчас в «Кливленде»… Но то, что возвращение в Европу в плане лечения не стало шагом назад, – это точно», — приводит слова Мозгова издание «Советский спорт».

Напомним, после возвращения в Европу Мозгов ещё не сыграл ни одного матча.