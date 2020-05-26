Трушкин рассчитывает на прогресс «Зенита» в Евролиге в следующем сезоне

Форвард «Зенита» Владислав Трушкин надеется, что в следующем сезоне Евролиги команда из Санкт-Петербурга прибавит и выступит лучше.

«У нас с прошлого сезона остаётся порядка восьми человек на контрактах, если не ошибаюсь. Исходя из этого, есть какой-то оптимистичный настрой. Костяк команды, большая её часть будет не первый год, мы друг друга уже знаем, так что, возможно, будет легче найти общий язык на площадке. Плюс многие попробовали «порох» Евролиги, примерно поняли, что и как, и я надеюсь, что мы все вместе сделаем шаг вперёд и покажем лучший результат», — приводит слова Трушкина Sportbox.

Напомним, сезон Евролиги-2019/20 из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно. «Зенит» впервые выступал в самом престижном континентальном турнире и на момент остановки первенства занимал последнее место в турнирной таблице.