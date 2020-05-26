НБА может организовать групповой этап вместо первой стадии плей-офф

Руководство НБА продолжает изучать различные возможности доигровки сезона. Теперь боссы лиги рассматривают вариант, при котором вместо привычного первого раунда плей-офф состоится групповой турнир, участниками которого будут 20 команд, сообщает The Ringer.

Согласно плану 20 лучших коллективов лиги будут разделены на четыре группы по пять команд в каждой. Все команды в группах сыграют друг с другом по два раза. По два лучших коллектива из каждого квинтета пройдут в следующий круг, который будет уже разыгран в традиционном формате плей-офф, с сериями до четырёх побед.

Из-за пандемии коронавируса сезон в НБА в середине марта был приостановлен. В последние дни в СМИ ходят слухи, что сезон возобновится в июле.