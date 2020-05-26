Драммонд оставил официантке $ 1 тыс. чаевых, хотя сумма заказа составила всего $ 164

Центровой «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонд совершил великодушный поступок, оставив в одном из кафе Делрей-Бич чаевые в размере $ 1000.

«День начинался вяло. В целом, вся минувшая неделя получилась достаточно медленной, что, очевидно, было связано с коронавирусом. Вы можете себе представить, как страдают рестораны и другие заведения.

Сегодня я обслуживала столик с Андре Драммондом. Понятия не имела, кто это такой и никогда его не видела прежде, но в нашем кафе всегда рады новым клиентам. Когда я взяла книжку со счётом, то просто не могла поверить. От суммы заказа в $ 160 мне оставили $ 1000 чаевых. Меня трясло и я плакала от счастья. Не знала, как реагировать, но мне не хотелось привлекать внимания, но в то же самое время я не могла описать свои чувства. Здорово видеть такие акты милосердия от людей, в столь сложные и неопределённые времена. Никогда не забуду эту историю, спасибо тебе, Андре Драммонд", — написала официантка Касандра Диас на странице заведения в «Инстаграме».

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