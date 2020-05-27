Мозгов: «Химки» были лучшей командой сезона, это факт

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов поделился мыслями о решении руководства Единой лиги ВТБ остановить сезон досрочно без определения чемпиона. По словам баскетболиста, вполне очевидно, что именно его коллектив был лучшим в ходе всего регулярного чемпионата.
«То, что сезон отменили – решение правильное. Когда бы мы его доигрывали? То, что не стали распределять места… Давайте рассуждать логически – «Химки» были лучшей командой сезона, это факт. И он подтверждается нашим местом в таблице. Во многих странах, где тоже отменили турниры, места распределили именно по ней. Но не в нашем случае. Почему – об этом говорить можно долго. Но, в принципе, и неожиданностью это не назовёшь. Хотя, конечно, нам обидно», — приводит слова Мозгова «Советский спорт».
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