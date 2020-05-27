Трушкин: Швед придётся ко двору большинству команд

Форвард «Зенита» Владислав Трушкин прокомментировал слухи о том, что руководство его клуба заинтересовано в услугах защитника сборной России и лидера «Химок» Алексея Шведа. Трушкин считает, что баскетболист такого уровня усилит почти любую команду, но посоветовал не верить слухам.

«Лёха Швед отличный парень, мы прекрасно общаемся, мысли о нём только положительные. Думаю, что он придётся ко двору большинству команд. Но давайте всё-таки не верить слухам. Когда будут какие-то официальные новости, тогда и будем думать», — приводит слова Трушкина Sportbox.

Отметим, в СМИ также муссируется информация о том, что Алексей Швед в межсезонье может попробовать вернуться в НБА. В «Химках» надеются удержать игрока.