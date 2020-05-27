Дэмьен Лиллард: не собираюсь участвовать в доигровке сезона, не имея шансов на плей-офф

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блейзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, что не собирается участвовать в бессмысленной доигровке сезона, не имея возможности попасть в плей-офф.
«Если мы вернёмся, и они просто скажут: «Мы добавляем несколько игр, чтобы закончить регулярный сезон» и они готовы вернуть игроков туда ради каких-то бессмысленных игр и у нас не будет возможности попасть в плей-офф, то я собираюсь поддержать свою команду, потому что я являюсь её частью. Но я не собираюсь участвовать в этом. Я говорю вам это прямо сейчас.
Если мы вернемся, и у меня не будет возможности пройти в плей-офф, я приду на тренировку и буду со своей командой. Я собираюсь всё это сделать, а затем буду сидеть на скамейке во время игр. Если они вернутся и скажут, что это что-то вроде турнира за игру в плей-офф, между, например, командами с 7-го по 12-е место, то я думаю, что это идеально», — приводит слова Лилларда Yahoo Sports.
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