Елевич: не представляю себе, что Швед может быть без «Химок»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич прокомментировал интерес к защитнику подмосковных «Химок» Алексея Шведа со стороны клубов НБА.



«Алексей — самобытный, уникальный игрок. Это, если можно так сказать, главная фишка «Химок», символ команды. Я, честно говоря, даже не представляю себе, что Алексей Швед может быть без «Химок». Важно отметить, что он сейчас прибавил в игровом мышлении. Мне нравится, что Швед анализирует свои действия.



Вспомните его игры, когда он мог только забить. А сейчас какая картина? Посмотрите, какой у него показатель по результативным передачам — он один из лидеров здесь! Помимо того что забивает Швед больше всех, он и отдаёт более десяти передач. Я с большим уважением отношусь к Алексею за его творческий подход к баскетболу и анализ действий.



Уйдёт он или останется, я сказать не могу. Думаю, в таком вопросе велика роль агентов и руководителей клуба. Я не вхож в клубную политику и не хочу что-то навязывать. Там есть люди, которые грамотно определят, нужен он или нет. Если бы я был руководителем, постарался бы найти способ его сохранить. Моё личное мнение, нельзя отказываться от такого игрока. К тому же сейчас он так прибавил! Швед сегодня ещё полезнее, чем раньше», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Агент Шведа: Алексей хочет посмотреть, насколько он интересен командам НБА