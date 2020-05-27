«Детройт» начал поиск нового генменеджера
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс» начал работу по поиску генерального менеджера. Руководство команды обсудит с потенциальными кандидатами условия, чтобы провести собеседования, уже на этой неделе. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
С 2018 года обязанности генменеджера «Пистон» фактически выполнял Эд Стефански, хотя официально он значился в клубе как старший советник.
Новый генменеджер «Детройта» будет работать в тесном взаимодействии со Стефански и главным тренером Дуэйном Кейси.
До приостановки сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации из-за пандемии коронавируса «Детройт» занимал 13-е место в Восточной конференции НБА. В 66 матчах команда одержала лишь 20 побед.
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