ЦСКА расторг контракт с Костой Куфосом

Пресс-служба московского ЦСКА на официальной странице команды в «Инстаграме» сообщила, что клуб расторгнул контракт с центровым Костой Куфосом.



«Спасибо, Коста! Наш клуб воспользовался опцией контракта, чтобы расстаться с центровым Костой Куфосом», — говорится в заявлении ЦСКА.



Напомним, Куфос присоединился к ЦСКА в преддверии сезона-2019/2020, это был его первый опыт выступлений в Европе. В Евролиге Куфос принял участие в 17 матчах, набирая в них 3,7 очка и собирая 2,8 подбора. В Единой лиге ВТБ на счету баскетболиста 10 поединков, в которых он набирал 8,4 очка и собирал 5,2 подбора.

Из-за пандемии коронавируса сезон в Единой лиге ВТБ не был доигран. Организаторы в итоге приняли решение завершить турнир, не определяя победителя. ЦСКА до остановки сезона занимал 2-е место в таблице. «Армейцы» одержали 15 побед в 19 матчах.