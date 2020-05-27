Ватутин объяснил, почему Куфос не закрепился в ЦСКА

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал причины, по которым «армейцы» решили расторгнуть контракт с центровым Костой Куфосом.
«К сожалению, полученная на предсезонке травма не позволила Косте сразу поймать игровой ритм и занять своё место в ротации. Огромный запас природного оптимизма, умение работать в команде, потрясающее трудолюбие в итоге позволили ему показать высокий уровень игры во многих матчах сезона. Искренне желаю Косте успехов в дальнейшей карьере», — приводятся слова Ватутина на официальном сайте ЦСКА.
В июле 2019-го Куфос принял решение дебютировать в европейском клубном баскетболе после 11 сезонов в НБА, где игрок защищал цвета пяти разных клубов. В форме ЦСКА Коста принял участие в 17 матчах, набирая в них 3,7 очка и собирая 2,8 подбора. В Единой лиге ВТБ на счету баскетболиста 10 поединков, в которых он набирал 8,4 очка и собирал 5,2 подбора.
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