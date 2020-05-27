Астахов: Мозгов колено не залечил и, возможно, никогда уже не залечит

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов выразил мнение, что центровой Тимофей Мозгов вряд ли до конца карьеры сможет полностью залечить своё колено.



«Мозгов на момент остановки чемпионата уже неделю работал в боевом режиме. Конечно, до конца он своё колено не залечил и, возможно, никогда уже не залечит. Но когда игрок работает со всеми и выполняет упражнения, которые даёт тренер, это значит, что его функциональное состояние уже в норме. Думаю, что уже в 20-х числах марта Тимофей бы уже вышел на площадку. Для нас это было бы усиление на его позиции. По прогнозам врачей, он мог играть до конца сезона.

Надеемся, что Тимофей продолжит карьеру с нами. Потому что очень много было сделано для его восстановления — и со стороны самого игрока, и со стороны клуба, наших докторов. И, конечно, мы хотим, чтобы все эти усилия были реализованы на площадке. Насколько мне известно, он тоже настроен остаться. Но, с другой стороны, никто не может сказать, что произойдёт после нынешней длительной паузы», — приводит слова Астахова «Спорт-экспресс».