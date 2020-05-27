Бывшая жена Тиммы показала, что ушедший к Седоковой баскетболист навещает её и сына

Сана, экс-супруга баскетболиста «Химок» Яниса Тиммы, провела на своей странице в «Инстаграме» онлайн с подписчиками, на котором ответила на вопрос, общается ли форвард подмосковного клуба с их общим сыном после того, как ушёл к певице Анне Седоковой.



«Да», — коротко написала Сана, подтвердив свои слова соответствующим снимком и эмодзи в виде сердечка.

Напомним, о романе Тиммы и Седоковой стало известно в 2019 году. Ради отношений баскетболист сборной Латвии оставил семью сразу после рождения сына.



Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.