Бывшая жена Тиммы показала, что ушедший к Седоковой баскетболист навещает её и сына

Сана, экс-супруга баскетболиста «Химок» Яниса Тиммы, провела на своей странице в «Инстаграме» онлайн с подписчиками, на котором ответила на вопрос, общается ли форвард подмосковного клуба с их общим сыном после того, как ушёл к певице Анне Седоковой.
«Да», — коротко написала Сана, подтвердив свои слова соответствующим снимком и эмодзи в виде сердечка.
Фото: instagram.com/sana_timma
Напомним, о романе Тиммы и Седоковой стало известно в 2019 году. Ради отношений баскетболист сборной Латвии оставил семью сразу после рождения сына.
Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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