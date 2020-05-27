Астахов отреагировал на решение не определять чемпиона России

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что подмосковный клуб, лидировавший в Единой лиге ВТБ на момент остановки турнира, был готов к решению исполкома РФБ не определять чемпиона страны в сезоне-2019/2020.
«Мы к этому решению были готовы и относились как к формальности. Уже раньше все клубы Единой лиги ВТБ проголосовали, чтобы не определять чемпиона, поэтому здесь сюрприза не было. Мы начинаем готовиться к следующему сезону и постараемся доказать и закончить то, что начали в этом сезоне», — приводит слова Астахова ТАСС.
Напомним, порядок выявления победителей и призёров чемпионата России определяет Единая лига ВТБ. Исполком РФБ на основании представления организаторов турнира эти итоги должен был утвердить.
Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за угрозы распространения коронавируса. На момент окончания турнира лидером были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.
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