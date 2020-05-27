Тараканов: если бы ЦСКА шёл первым, решение по чемпионству было такое же

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов прокомментировал решение исполкома РФБ не определять чемпиона страны по баскетболу в сезоне-2019/2020.
«Такое решение, наверное, напрашивалось. Всё-таки нет однозначного мнения, которое удовлетворило бы всех. Я лично считаю, что в незаконченном чемпионате нельзя выявлять чемпиона. Даже если ты идёшь на первом месте, какое-то неудовлетворение в этой ситуации у тебя тоже могло быть. Мне кажется, была бы какая-то недосказанность и у „Химок“, если бы приняли иное решение. Конечно, я могу понять эту команду, которая давно стремится к этому титулу, но всё же вопросы надо решать на площадке.
Уверен, если бы ЦСКА был на первом месте, то решение было такое же. «Армейцы» традиционно считаются лидерами многие годы, и есть из-за этого какое-то общее мнение, что ЦСКА помогают. Любят говорить, что это происходит часто. Уверен, что красно-синим такой титул был бы не нужен точно», — приводит слова Тараканова «Р-Спорт».
Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за угрозы распространения коронавируса. На момент окончания турнира лидером были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.
- 27 мая 2020
-
15:44
-
15:16
-
14:39
-
13:25
-
12:26
-
12:03
-
11:52
-
11:43
-
10:51
-
10:18
-
10:10
-
10:00
-
08:45
-
08:37
-
08:25
-
07:58
-
06:59
-
03:13
-
00:59
-
00:45
-
00:39
- 26 мая 2020
-
23:58
-
23:13
-
22:53
-
21:32
-
21:32
-
20:18
-
19:51
-
18:54
-
17:29
-
16:33
-
15:35
-
14:46
-
13:56
-
13:42