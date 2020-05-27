Тараканов: если бы ЦСКА шёл первым, решение по чемпионству было такое же

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов прокомментировал решение исполкома РФБ не определять чемпиона страны по баскетболу в сезоне-2019/2020.



«Такое решение, наверное, напрашивалось. Всё-таки нет однозначного мнения, которое удовлетворило бы всех. Я лично считаю, что в незаконченном чемпионате нельзя выявлять чемпиона. Даже если ты идёшь на первом месте, какое-то неудовлетворение в этой ситуации у тебя тоже могло быть. Мне кажется, была бы какая-то недосказанность и у „Химок“, если бы приняли иное решение. Конечно, я могу понять эту команду, которая давно стремится к этому титулу, но всё же вопросы надо решать на площадке.



Уверен, если бы ЦСКА был на первом месте, то решение было такое же. «Армейцы» традиционно считаются лидерами многие годы, и есть из-за этого какое-то общее мнение, что ЦСКА помогают. Любят говорить, что это происходит часто. Уверен, что красно-синим такой титул был бы не нужен точно», — приводит слова Тараканова «Р-Спорт».



Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за угрозы распространения коронавируса. На момент окончания турнира лидером были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.

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