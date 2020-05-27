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«Цмоки-Минск» продлил контракт с Владимиром Веремеенко

«Цмоки-Минск» продлил контракт с Владимиром Веремеенко
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Цмоки-Минск» продлил контракт с форвардом Владимиром Веремеенко на сезон-2020/2021, сообщает официальный сайт минской команды.

«Очень рад, что удалось подписать контракт с Владимиром на будущий сезон. Он стержневой игрок не только на площадке, но и за её пределами. Его влияние на наше молодое поколение игроков очень важно в процессе выстраивания правильной атмосферы и в клубе, и в команде. С оптимизмом смотрим будущее, зная, что рядом будет такой опытный и мастеровитый игрок, заряженный и нацеленный на большие задачи вместе с командой», — приводит слова главного тренера команды Ростислава Вергуна официальный сайт «Цмоки-Минска».

В Единой лиге ВТБ игрок провел 16 встреч, за матч набирая 5,2 очка, совершая 3,6 подбора и 1,4 передачи.

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