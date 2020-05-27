«Цмоки-Минск» продлил контракт с Владимиром Веремеенко
«Цмоки-Минск» продлил контракт с форвардом Владимиром Веремеенко на сезон-2020/2021, сообщает официальный сайт минской команды.
«Очень рад, что удалось подписать контракт с Владимиром на будущий сезон. Он стержневой игрок не только на площадке, но и за её пределами. Его влияние на наше молодое поколение игроков очень важно в процессе выстраивания правильной атмосферы и в клубе, и в команде. С оптимизмом смотрим будущее, зная, что рядом будет такой опытный и мастеровитый игрок, заряженный и нацеленный на большие задачи вместе с командой», — приводит слова главного тренера команды Ростислава Вергуна официальный сайт «Цмоки-Минска».
В Единой лиге ВТБ игрок провел 16 встреч, за матч набирая 5,2 очка, совершая 3,6 подбора и 1,4 передачи.
- 27 мая 2020
-
20:42
-
19:49
-
18:53
-
17:26
-
15:44
-
15:16
-
14:39
-
13:25
-
12:26
-
12:03
-
11:52
-
11:43
-
10:51
-
10:18
-
10:10
-
10:00
-
08:45
-
08:37
-
08:25
-
07:58
-
06:59
-
03:13
-
00:59
-
00:45
-
00:39
- 26 мая 2020
-
23:58
-
23:13
-
22:53
-
21:32
-
21:32
-
20:18
-
19:51
-
18:54
-
17:29
-
16:33
Партнерский контент