Чемпионат Испании будет возобновлён 17 июня

Испанская федерация баскетбола приняла решение возобновить сезон-2019/2020 чемпионата Испании, сообщает официальный сайт турнира. Напомним, сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Как и планировалось, будет проведён мини-турнир, в котором примут участие 12 команд, при этом все матчи будут проведены в Валенсии. Команды будут разделены на две группы по шесть команд, по две лучшие команды группы выйдут в полуфинал. Матчи полуфинала и финала будут сыграны в формате одного матча. Турнир стартует 17 июня и продлится две недели. Всего будет сыграно 33 матча.
Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от болезни стран мира. На сегодняшний день там зарегистрировано более 236 тыс. случаев заражения — это пятый показатель в мире и третий в Европе. При этом зафиксировано более 27 тыс. смертельных случаев.
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