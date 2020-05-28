Стефен Карри — о гибели Джорджа Флойда: он не был человеком для полицейского

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на инцидент, произошедший в Миннеаполисе 25 мая. Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на слова задержанного, что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи. Он скончался в больнице
«Если данное изображение вас не тревожит, то я даже не знаю. Я видел высказывания о том, как им это надоело и как они злы по этому поводу. Это хорошо, но в то же время это та самая реальность, в которой мы живём. Джордж Флойд. У него была семья и он не заслуживал смерти.
Он умолял о помощи и его проигнорировали, а это чётко говорит о том, что его чёрная жизнь не была важна. Он был убит. Он не был человеком для этого полицейского, который медленно и целенаправленно забрал его жизнь», — написал Стефен Карри в своём «инстаграме».
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