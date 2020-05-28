Борис Соколовский назначен на должность председателя тренерского совета «Самары»

Экс-тренер сборной России, чемпион Европы и призёр Олимпийских игр – 2008 Борис Соколовский назначен на должность председателя тренерского совета и советника президента БК «Самара» по всем ключевым вопросам, сообщают «Известия».

«Необходимо поднимать уровень подготовки резерва, и начинать надо с наставников. Соколовский в этом поможет, заняв пост председателя тренерского совета. В основном он будет заниматься методической и практической помощью тренерам всех команд нашей пирамиды, а также будет моим советником по всем ключевым вопросам. Его мнение важно для меня», — сказал президент «Самары» Камо Погосян.

«Можно сказать, возвращаюсь домой: я отучился в Куйбышевском политехе, шесть лет успешно руководил клубом, здесь постоянно живёт моя семья. Постараюсь помочь клубу своими знаниями и опытом. Всё-таки я много поработал и в женском, и в мужском баскетболе на самом высоком уровне. Президент клуба обозначил, что я займусь профессиональной подготовкой тренеров. Это и организация семинаров, и консультативная помощь. Хорошо знаю всех специалистов в системе команды, включая главного тренера мужской команды Игоря Грачёва», — прокомментировал назначение сам Борис Соколовский.

Ранее Камо Погосян сообщал, что клуб рассматривает возможность подать заявку на вступление в Единую лигу — возможно, в этом или в следующем сезоне. Регион был представлен в Единой лиге на протяжении четырёх сезонов командой «Красные Крылья», но в 2015 году она была вынуждена сняться с турнира.