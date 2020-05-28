Дрекслер считает несправедливым, что лучшими игроками НБА называют лишь Джордана и Леброна

Бывший чемпион НБА в составе «Хьюстон Рокетс» Клайд Дрекслер прокомментировал неутихающие споры о том, кто является лучшим баскетболистом в истории.

«У меня действительно есть проблема с выбором лучшего игрока всех времён. Потому что, из всех ребят, которые играли в эту игру, сообщество ведёт обсуждение касательно лишь двух имён.

Когда у вас играли Уилт Чемберлен и Карим Абдул-Джаббар, два величайших игрока, которые когда-либо жили, я думаю, вам стоит начать обсуждение с этих двух. Есть такие ребята, как Ларри Бёрд, Джилиус Ирвинг, Джордж Джервин, Элгин Бэйлор, Оскар Робертсон, Джерри Уэст, все эти парни могут считаться претендентами. Я люблю и Майкла, и Леброна, но давайте не будем забывать и про других ребят», — цитирует Дрекслера Clutch Points.