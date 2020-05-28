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Церемония включения Брайанта, Данкана и Гарнетта в Зал славы перенесена на 2021 год

Церемония включения Брайанта, Данкана и Гарнетта в Зал славы перенесена на 2021 год
Баскетбол / НБА 0

Ежегодная церемония введения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита из-за пандемии коронавируса будет перенесена на 2021 год.

В 2020 году в Зал славы должны были войти бывшие звёзды НБА Тим Данкан, Кевин Гарнетт и трагически погибший Коби Брайант. Торжественная церемония планировалась на август.

«Мы отменяем церемонию в этому году. Ни август, ни альтернативная дата в октябре не подходят. В это время мы не сможем провести церемонию. Она пройдёт в первом квартале следующего года. Совет в ближайшие недели организует заседание, где мы обсудим наилучшие варианты», – приводит слова председателя совета управляющих Зала славы Джерри Коланджело Bleacher Report.

Стоит отметить, что мероприятия 2020 и 2021 годов объединяться не будут.

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