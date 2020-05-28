Айзея Томас: из-за чокнутых копов мне страшно за себя и своих темнокожих детей

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Айзея Томас признался, что ему страшно выходить из дома после трагического инцидента, произошедшего в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий мужчина.
«Я боюсь за себя и своих темнокожих детей из-за некоторых чокнутых людей и копов. Я молю бога и надеюсь, что они не вляпаются в какую-нибудь историю. Потому что потом придут полицейские и, возможно, убьют их», — написал Томас на своей странице в «Твиттере».
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.
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