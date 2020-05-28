Дэвид Блатт стал совладельцем клуба «Брно»

Бывший главный тренер сборной России, один из самых титулованных специалистов Старого Света и бывший наставник «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт стал одним из совладельцев баскетбольного клуба «Брно». Об этом сообщает Eurohoops.



Долю в клубе приобрела израильская компания True Player Group, которая наполовину принадлежит семье Блатта. Другой частью владеет генеральный директор иерусалимского «Хапоэля» Идан Авшалом.



«Брно» 21 раз становился победителем чемпионата Чехословакии и трижды выигрывал чемпионат Чехии.



За тренерскую карьеру Блатт выиграл трофей Евролиги и Еврокубка, признавался тренером года в Евролиге, а также завоевал золото и бронзу Евробаскета и бронзовые медали Олимпийских игр со сборной России.