Дэвид Блатт стал совладельцем клуба «Брно»
Бывший главный тренер сборной России, один из самых титулованных специалистов Старого Света и бывший наставник «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт стал одним из совладельцев баскетбольного клуба «Брно». Об этом сообщает Eurohoops.
Долю в клубе приобрела израильская компания True Player Group, которая наполовину принадлежит семье Блатта. Другой частью владеет генеральный директор иерусалимского «Хапоэля» Идан Авшалом.
«Брно» 21 раз становился победителем чемпионата Чехословакии и трижды выигрывал чемпионат Чехии.
За тренерскую карьеру Блатт выиграл трофей Евролиги и Еврокубка, признавался тренером года в Евролиге, а также завоевал золото и бронзу Евробаскета и бронзовые медали Олимпийских игр со сборной России.
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