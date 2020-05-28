Реджи Миллер — о гибели Джорджа Флойда: придурочные копы, делающие придурочные вещи

Бывшая суперзвезда НБА, а ныне телеаналитик Реджи Миллер был крайне возмущён трагическим инцидентом, произошедшим в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий мужчина.



«Я просто в бешенстве. Этому нет оправданий. Просто придурочные копы, делающие придурочные вещи. Независимо от того, что произошло раньше, нужно держать себя в руках. Не было никаких причин выдавливать из него жизнь, на глазах у всего мира. Это убийство», — написал Миллер на своей странице в «Твиттере».



Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

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