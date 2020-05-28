Скип Бэйлесс объяснил, почему Леброн — не величайший игрок в НБА

Телеаналитик ESPN Скип Бэйлесс решил на конкретном примере объяснить, почему не считает звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим игроком всех времён.



В качестве наглядного примера Бэйлеcс использовал эпизод матча «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2019/2020, когда Дэнни Грин перевёл игру в овертайм.



«Майкл Джордан просто сказал бы: «Я беру момент на себя». В этом эпизоде он убрал бы Дилона Райта и бросил трёхочковый. Так делают те, кого называют величайшими. Они берут игру на себя. Бросают сами, чтобы спасти матчи. Тут пан или пропал.

Если бы Дуайт Ховард не потянул Сета Карри назад и тот смог сместиться в месте с Грином в угол площадки, Леброн просто застрял бы под кольцом, ему некуда было деваться. Ему повезло, что Дэнни поймал такой пас и успел бросить до сирены, когда защитник пролетел мимо.



Это необычайно удачная игра, потому что Дуайту не должно было сходить с рук подобное. Его фол означал бы конец игры, и Леброн остался бы не у дел», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.

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Видео доступно на странице Bleacher Report в «Твиттере».