Суд смягчил приговор экс-главе РФБ Домани, обвинённому в хищении 44 млн руб.

Сегодня, 28 мая, в Мосгорсуде прошло заседание по рассмотрению жалоб на приговор экс-баскетболисту сборной России и бывшему исполнительному директору РФБ Дмитрию Домани по делу о хищении 44 млн рублей. В итоге принято решение сократить срок его наказания.



«Суд изменил приговор Чертановского суда Москвы и смягчил Домани наказание до четырёх лет колонии общего режима», — приводит слова представителя Мосгорсуда «Р-Спорт».



По словам адвоката Домани Анны Левиной, экс-главе РФБ, таким образом, останется провести вне воли ещё шесть месяцев. Защита будет ходатайствовать о замене неотбытой части наказания более мягким или УДО.



Напомним, Чертановский суд Москвы в октябре 2019 года приговорил Домани к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе прений гособвинитель попросил суд назначить Домани наказание в виде 3,5 лет колонии.



По данным следствия, в 2014-2015 годах Домани, президент РФБ Юлия Аникеева и главный бухгалтер организации Михаил Кочарян присвоили себе 127 млн рублей, составив подложные документы. При вышеназванных управленцах федерация проводила фуршеты и другие мероприятия, которых фактически не было, а также закупала сувенирную продукцию и арендовала электронную технику для матчей по завышенным ценам у фирм, которые принадлежали руководителям или их родственникам, отмечали следователи.



В 2016 году бывшему баскетболисту было предъявлено обвинение по трём эпизодам особо крупного мошенничества. Позднее его объявили в розыск по каналам Интерпола. В марте 2018 года его задержали правоохранительные органы Черногории. В октябре Домани был экстрадирован в Россию.



В рамках дела о хищении у РФБ 44 млн рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 годам колонии общего режима. Женщина не пришла на оглашение приговора, скрылась от следствия, её объявили в розыск. В сентябре 2019 года Симоновский суд Москвы удовлетворил иск РФБ к её бывшему президенту и постановил взыскать с Аникеевой 42,8 млн рублей.



Кочарян умер в 2016 году, производство в отношении него было прекращено. Ещё одна фигурантка дела, бухгалтер Елена Силина, в марте 2017 года получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении.



Домани, двукратный вице-чемпион мира в составе сборной России, а также трёхкратный чемпион страны и экс-капитан столичного ПБК ЦСКА, занимал должность генерального менеджера мужской национальной баскетбольной команды с конца 2013 года, параллельно работая в качестве исполнительного директора РФБ. В сентябре 2015 года он покинул оба поста.