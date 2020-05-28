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Президент «Панатинаикоса» назвал руководство Евролиги «мафиози и диктаторами»

Президент «Панатинаикоса» назвал руководство Евролиги «мафиози и диктаторами»
Баскетбол / Евролига 0

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос жёстко раскритиковал Евролигу и её президента Жорди Бертомеу.

«Неужели для „Панатинаикоса“ нет лучшего варианта, чем тот, при котором нас каждую неделю имеют мафиози, проявляют неуважение к нам во всех сферах и заявлениях, шантажируют в стиле диктаторов и требуют выполнения обязательств, при этом не платят вовремя и даже не дают информации, что именно будет с будущими мелкими платежами?

На данный момент именно мы приносим наибольший доход. Как так может быть, что лига, которая существует уже 20 лет со всеми грандами в её составе, не может финансово конкурировать с лигой, на стороне которой пока нет крупных имён и которая намного младше?» — цитирует Яннакопулоса Eurohoops.

Ранее сообщалось, что греческий клуб может покинуть Евролигу и перейти в Лигу чемпионов.

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