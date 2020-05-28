Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал идею проведения плей-офф НБА без привязки команд к конференциям.



«Поддерживаю идею проведения плей-офф без привязки к конференциям. Для „Хьюстона“ это стало бы огромным преимуществом», — написал Дэрил Мори в своём «твиттере».



Идея проведения плей-офф без привязки к конференциям была озвучена журналистом Кевином О'Коннором. По его схеме «Хьюстон» в первом раунде плей-офф сыграет с «Ютой Джаз».



Напомним, сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.



Предполагается, что оставшаяся часть сезона НБА будет проведена в одном городе. По информации прессы, оставшиеся матчи могут доиграть в «Диснейуорлде» в Орландо.