Макколлум — об отсутствии баскетбола во время пандемии: будто ощущаешь зуд в теле

Американский защитник казанского УНИКСа Эрик Макколлум поделился эмоциями от отсутствия игровой практики во время пандемии коронавируса.



«Для всех профессиональных баскетболистов игра – важная часть жизни, любимая часть. Мы играем в баскетбол с раннего детства, именно баскетбол помог многим из нас получить образование, помогает нам заботиться о наших семьях. Мы благодарны за это. И всякий раз, когда у тебя не оказывается возможности заниматься любимым делом, ты будто ощущаешь зуд в теле, хочешь вернуться как можно скорее.



Особенно сейчас, когда чувство совсем какое-то нереальное, потому что ситуация, когда ты просто не можешь вернуться на площадку, уникальна. Многие сейчас вообще не могут заниматься спортом вне стен дома. Уверен, в следующем сезоне все баскетболисты будут гореть желанием играть. Равно как и болельщики. Например, в США сейчас вообще нечего смотреть по телевизору. Все с нетерпением будут ждать следующего сезона, когда мы увидим баскетбол высшего качества. Жду, что уровень Евролиги и Кубка Европы вырастет», — цитирует Макколлума «Р-Спорт».