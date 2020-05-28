Макколлум — об отсутствии баскетбола во время пандемии: будто ощущаешь зуд в теле

Американский защитник казанского УНИКСа Эрик Макколлум поделился эмоциями от отсутствия игровой практики во время пандемии коронавируса.
«Для всех профессиональных баскетболистов игра – важная часть жизни, любимая часть. Мы играем в баскетбол с раннего детства, именно баскетбол помог многим из нас получить образование, помогает нам заботиться о наших семьях. Мы благодарны за это. И всякий раз, когда у тебя не оказывается возможности заниматься любимым делом, ты будто ощущаешь зуд в теле, хочешь вернуться как можно скорее.
Особенно сейчас, когда чувство совсем какое-то нереальное, потому что ситуация, когда ты просто не можешь вернуться на площадку, уникальна. Многие сейчас вообще не могут заниматься спортом вне стен дома. Уверен, в следующем сезоне все баскетболисты будут гореть желанием играть. Равно как и болельщики. Например, в США сейчас вообще нечего смотреть по телевизору. Все с нетерпением будут ждать следующего сезона, когда мы увидим баскетбол высшего качества. Жду, что уровень Евролиги и Кубка Европы вырастет», — цитирует Макколлума «Р-Спорт».
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