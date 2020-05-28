Хайнс: принятое Евролигой решение было верным

Капитан московского ЦСКА Кайл Хайнс сообщил, что испытывает смешанные чувства из-за решения Евролиги досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.



«Как баскетболист, хочу играть. Хочу выходить на площадку с одноклубниками, бороться с другими командами. Но чувствую, что принятое Евролигой решение было верным, учитывая ситуацию, — слишком много рисков и сложностей. Эмоции смешанные от этого решения, множество различных эмоций. Но, безусловно, это правильно, что приоритетом Евролиги является здоровье и безопасность.



Это самый продолжительный период в жизни, когда не играю в баскетбол. Конечно, все это не так легко. Но благодаря этому следующий сезон должен стать ярче, лучше. С нетерпением ждем его начала», — цитирует Хайнса «Р-Спорт».