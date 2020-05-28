«Реал» предложил Слукасу трёхлетний контракт на € 6 млн

Разыгрывающий защитник «Фенербахче» и сборной Греции Костас Слукас в скором времени может сменить команду. В услугах баскетболиста заинтересованы в мадридском «Реале». Боссы испанского клуба готовы сделать Слукасу конкретное предложение — трёхлетний контракт, по условиям которого он сможет заработать € 6 млн, сообщает Sportando.

Стороны близки к соглашению, так как Слукаса не устраивает сокращение зарплаты, которое готовятся провести в «Фенербахче». 22 мая сообщалось, что за баскетболиста готов побороться и ЦСКА.

Слукас защищает цвета «Фенербахче» с 2015 года. За это время он завоевал с командой трофей Евролиги, трижды становился чемпионом Турции и обладателем кубка страны.

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги-2019/2020 он принял участие в 25 матчах, набирая в них 11,6 очка и совершая 6,1 передачи.