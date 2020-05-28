«Реал» предложил Слукасу трёхлетний контракт на € 6 млн

Разыгрывающий защитник «Фенербахче» и сборной Греции Костас Слукас в скором времени может сменить команду. В услугах баскетболиста заинтересованы в мадридском «Реале». Боссы испанского клуба готовы сделать Слукасу конкретное предложение — трёхлетний контракт, по условиям которого он сможет заработать € 6 млн, сообщает Sportando.
Стороны близки к соглашению, так как Слукаса не устраивает сокращение зарплаты, которое готовятся провести в «Фенербахче». 22 мая сообщалось, что за баскетболиста готов побороться и ЦСКА.
Слукас защищает цвета «Фенербахче» с 2015 года. За это время он завоевал с командой трофей Евролиги, трижды становился чемпионом Турции и обладателем кубка страны.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги-2019/2020 он принял участие в 25 матчах, набирая в них 11,6 очка и совершая 6,1 передачи.
- 28 мая 2020
-
23:59
-
22:47
-
21:29
-
20:36
-
20:34
-
18:56
-
18:00
-
16:36
-
16:22
-
15:34
-
14:33
-
13:59
-
12:40
-
12:01
-
09:19
-
08:06
-
07:25
-
01:03
- 27 мая 2020
-
23:01
-
20:42
-
19:49
-
18:53
-
17:26
-
15:44
-
15:16
-
14:39
-
13:25
-
12:26
-
12:03
-
11:52
-
11:43
-
10:51
-
10:18
-
10:10
-
10:00