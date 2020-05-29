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«Зенит» пригласил критиковавшего клуб Божидара Малковича в Петербург

«Зенит» пригласил критиковавшего клуб Божидара Малковича в Петербург
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный пригласил президента Олимпийского комитета Сербии Божидара Малковича в Санкт-Петербург.

Ранее четырёхкратный чемпион Евролиги раскритиковал организаторов главного баскетбольного турнира Европы за то, что они отдали предпочтение сине-бело-голубым, а не клубу из балканского региона, формируя состав участников. Малковича предположил, что Евролига хочет видеть у себя «Зенит», а не «Партизан» из-за денег «Газпрома».

«Дорогой Божидар! Приглашаю тебя в Санкт-Петербург посмотреть, что «Зенит» делает для европейского баскетбола и какие подарки «Газпром» делает городу и спорту. Мы всегда рады видеть сербских братьев», – написал Церковный на своей странице в «Твиттере».

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