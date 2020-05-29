«Зенит» пригласил критиковавшего клуб Божидара Малковича в Петербург

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный пригласил президента Олимпийского комитета Сербии Божидара Малковича в Санкт-Петербург.



Ранее четырёхкратный чемпион Евролиги раскритиковал организаторов главного баскетбольного турнира Европы за то, что они отдали предпочтение сине-бело-голубым, а не клубу из балканского региона, формируя состав участников. Малковича предположил, что Евролига хочет видеть у себя «Зенит», а не «Партизан» из-за денег «Газпрома».



«Дорогой Божидар! Приглашаю тебя в Санкт-Петербург посмотреть, что «Зенит» делает для европейского баскетбола и какие подарки «Газпром» делает городу и спорту. Мы всегда рады видеть сербских братьев», – написал Церковный на своей странице в «Твиттере».

Малкович об участии в Евролиге «Зенита», а не «Партизана»: дело в «Газпроме»