«Зенит» пригласил критиковавшего клуб Божидара Малковича в Петербург
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный пригласил президента Олимпийского комитета Сербии Божидара Малковича в Санкт-Петербург.
Ранее четырёхкратный чемпион Евролиги раскритиковал организаторов главного баскетбольного турнира Европы за то, что они отдали предпочтение сине-бело-голубым, а не клубу из балканского региона, формируя состав участников. Малковича предположил, что Евролига хочет видеть у себя «Зенит», а не «Партизан» из-за денег «Газпрома».
«Дорогой Божидар! Приглашаю тебя в Санкт-Петербург посмотреть, что «Зенит» делает для европейского баскетбола и какие подарки «Газпром» делает городу и спорту. Мы всегда рады видеть сербских братьев», – написал Церковный на своей странице в «Твиттере».
Малкович об участии в Евролиге «Зенита», а не «Партизана»: дело в «Газпроме»
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