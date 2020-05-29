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«Я избалованный? Следи за языком». Дэмьен Лиллард поругался с экс-игроком NFL

«Я избалованный? Следи за языком». Дэмьен Лиллард поругался с экс-игроком NFL
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард вступил в перепалку с бывшим квотербеком Национальной футбольной лиги (NFL) Дэном Орловски.

35-летний игрок в американский футбол назвал Лилларда «избалованным мальчишкой» после его слов о том, что он не собирается участвовать в бессмысленной доигровке сезона НБА, не имея возможности попасть в плей-офф.

«Избалованный? Следи за языком. Моё происхождение, моя семья и характер весьма далеки от понятия «избалованный». Я сказал то, что должен был. А ты просидел всю карьеру на скамейке запасных», – написал Лиллард на своей странице в «Твиттере».

На момент приостановки регулярного чемпионата НБА из-за коронавируса «Портленд» занимал 9-е место в Западной конференции.

Дэмьен Лиллард: не собираюсь участвовать в доигровке сезона, не имея шансов на плей-офф
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