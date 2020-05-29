Клубы НБА проголосовали за мини-турнир для определения участников плей-офф

Комиссар НБА Адам Сильвер провёл телефонную конференцию с генеральными менеджерами клубов, на которой стороны обсудили возможный формат возобновления соревнований. Как сообщает Bleacher Report, 75% специалистов проголосовали за проведение мини-турнира для определения участников плей-офф.



Этот формат подразумевает борьбу за плей-офф с участием лишь тех команд, которые претендовали на попадание в топ-8 до приостановки регулярки. Альтернативным вариантом был турнир в футбольном стиле для 20 участников с разделением на группы и выходом двух лучших в следующий раунд.

Генменеджеры единогласно проголосовали за то, чтобы сохранить текущие составы до конца сезона, половина предпочитает отмену оставшейся части регулярного чемпионата и рестарт сразу с плей-офф, более 50% высказались за вариант с расстановкой команд с 1-й по 16-ю без привязки к конференциям в плей-офф.



Голосование носило ознакомительный характер, окончательное решение будет принято позже.