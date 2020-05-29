В Греции утвердили итоги сезона: «Олимпиакос» останется во втором дивизионе
Греческая федерация утвердила итоги досрочно завершённого из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020 во всех лигах. «Олимпиакос» занял 6-е место во втором дивизионе страны и продолжит выступать в нём в следующем году. Об этом сообщает Eurohoops.
«Олимпиакос» оказался во втором дивизионе по итогам сезона-2018/2019, когда в результате конфликта с «Панатинаикосом» и федерацией отказался являться на матчи.
Стоит отметить, что во втором дивизионе Греции фактически выступает молодёжная команда «Олимпиакоса», основная же принимает участие в Евролиге.
До остановки сезона-2019/2020 «Олимпиакос» занимал 11-е место в главном клубном турнире Европы. В 28 матчах команда одержала 12 побед и потерпела 16 поражений.
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