В Греции утвердили итоги сезона: «Олимпиакос» останется во втором дивизионе

Греческая федерация утвердила итоги досрочно завершённого из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020 во всех лигах. «Олимпиакос» занял 6-е место во втором дивизионе страны и продолжит выступать в нём в следующем году. Об этом сообщает Eurohoops.

«Олимпиакос» оказался во втором дивизионе по итогам сезона-2018/2019, когда в результате конфликта с «Панатинаикосом» и федерацией отказался являться на матчи.



Стоит отметить, что во втором дивизионе Греции фактически выступает молодёжная команда «Олимпиакоса», основная же принимает участие в Евролиге.

До остановки сезона-2019/2020 «Олимпиакос» занимал 11-е место в главном клубном турнире Европы. В 28 матчах команда одержала 12 побед и потерпела 16 поражений.