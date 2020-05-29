Седокову заподозрили в беременности от Тиммы

Известная певица Анна Седокова опубликовала в «Инстаграме» фото в чёрном купальнике, сопроводив его текстом: «Вы ничего не видели. Да?» Поклонники артистки в комментариях написали, что обратили внимание на её «животик» на других кадрах и заподозрили, что она беременна от баскетболиста «Химок» Яниса Тиммы.
«Беременная!», «Живот?», «Видели, видели», «В сторис беременный животик!», «Пузико», «Опять беременная?» — написали Седоковой подписчики.
Фото доступно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».
Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради них баскетболист сборной Латвии оставил семью.
Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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