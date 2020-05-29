В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Клайберна

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии здоровья одного из лидеров команды Уилла Клайберна, который из-за разрыва крестообразных связок колена пропустил практически весь сезон.

«Он порвал крестообразные связки — одна из тяжелейших травм в спорте, да и в жизни. Сейчас у него заканчивается процесс реабилитации. Конечно, нам не хватало Уилла в прошлом сезоне. Он мог закрыть сразу четыре позиции и был полезен как в атаке, так и в защите.

После его травмы нам пришлось перестраивать игру. Надеюсь, что сезон начнётся по плану и Клайберн будет с нами. Он проделал большой объём работы по восстановлению. Надеюсь, что увидим прежнего Уилла, который признавался MVP «Финала четырёх», — рассказал Ватутин в эфире «Матч ТВ».