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Жена Стефена Карри — Трампу: вы отвратительны

Жена Стефена Карри — Трампу: вы отвратительны
Баскетбол / НБА 0

Айша Карри, жена лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, жёстко отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, опубликованное политиком в «Твиттере».

Комментируя беспорядки в Миннеаполисе, вызванные гибелью Джорджа Флойда от рук полицейского, Трамп назвал протестующих «головорезами», оскорбляющими память Флойда, и пригрозил населению штата вводом частей национальной гвардии.

Это сообщение не осталось без внимания Айши Карри, её возмутили слова о головорезах.

«Что за чёрт? Вы отвратительны. Молюсь за вас, хотя и не хочу этого делать», — написала девушка.

Напомним, гибель Джорджа Флойда вызвала не только бурную реакцию в его родном штате, но и спровоцировала большой резонанс в обществе, в том числе в мире спорта.

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