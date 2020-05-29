В НБА хотят возобновить сезон 31 июля

Комиссар НБА и совет правления лиги установил ориентировочную дату возобновления сезона НБА. В случае продолжения чемпионата он, скорее всего, возобновится 31 июля, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Рассматривается несколько вариантов продолжения сезона-2019/2020. Лишь один из них включает в себя продолжение регулярного чемпионата. В таком случае каждая команда проведёт за сезон в общей сложности 72 матча вместо привычных 82.

Кроме того, не исключено, что сезон возобновят непосредственно с матчей плей-офф. Изучаются и другие варианты, в частности проведение небольших турниров с групповым этапом, в которых не будут принимать участие команды, лишившиеся всех шансов на выход в плей-офф.