В НБА хотят возобновить сезон 31 июля
Комиссар НБА и совет правления лиги установил ориентировочную дату возобновления сезона НБА. В случае продолжения чемпионата он, скорее всего, возобновится 31 июля, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Рассматривается несколько вариантов продолжения сезона-2019/2020. Лишь один из них включает в себя продолжение регулярного чемпионата. В таком случае каждая команда проведёт за сезон в общей сложности 72 матча вместо привычных 82.
Кроме того, не исключено, что сезон возобновят непосредственно с матчей плей-офф. Изучаются и другие варианты, в частности проведение небольших турниров с групповым этапом, в которых не будут принимать участие команды, лишившиеся всех шансов на выход в плей-офф.
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