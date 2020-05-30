«Парма» подала заявку на участие в Лиге чемпионов ФИБА

Руководство пермской «Пармы» объявило о том, что команда планирует попробовать свои силы в Лиге чемпионов ФИБА. Президент клуба Сергей Богуславский рассказал, что клуб уже подал заявку на участие в сильнейшем еврокубковом турнире, проходящим под эгидой ФИБА.

«После итогов исполкома РФБ мы подали заявку на участие в Лиге чемпионов. Посмотрим, одобрят ли её. Надеюсь, у нас неплохие шансы получить место в этом турнире, но ситуация сложная. Многие чемпионаты-2019/2020 ещё не завершены, а ряд клубов испытывает серьёзные экономические проблемы на фоне пандемии коронавируса. Посмотрим, как в итоге ФИБА распределит места в двух своих соревнованиях.

Что касается состава, то нам осталось сделать только точечные усиления. Будем активно мониторить рынок, и если найдём достойного кандидата, то подпишем контракт. Мы продлили контракты с лидерами Юшкявичюсом и Мейерисом, остальные игроки, включая Бориса Савовича и Роберта Джонсона, имели контракты на сезон-2020/2021", — приводит слова Богуславского издание «Известия».