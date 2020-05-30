«Парма» подала заявку на участие в Лиге чемпионов ФИБА

Руководство пермской «Пармы» объявило о том, что команда планирует попробовать свои силы в Лиге чемпионов ФИБА. Президент клуба Сергей Богуславский рассказал, что клуб уже подал заявку на участие в сильнейшем еврокубковом турнире, проходящим под эгидой ФИБА.
«После итогов исполкома РФБ мы подали заявку на участие в Лиге чемпионов. Посмотрим, одобрят ли её. Надеюсь, у нас неплохие шансы получить место в этом турнире, но ситуация сложная. Многие чемпионаты-2019/2020 ещё не завершены, а ряд клубов испытывает серьёзные экономические проблемы на фоне пандемии коронавируса. Посмотрим, как в итоге ФИБА распределит места в двух своих соревнованиях.
Что касается состава, то нам осталось сделать только точечные усиления. Будем активно мониторить рынок, и если найдём достойного кандидата, то подпишем контракт. Мы продлили контракты с лидерами Юшкявичюсом и Мейерисом, остальные игроки, включая Бориса Савовича и Роберта Джонсона, имели контракты на сезон-2020/2021", — приводит слова Богуславского издание «Известия».
- 30 мая 2020
-
00:59
-
00:09
- 29 мая 2020
-
22:58
-
21:53
-
20:37
-
19:15
-
18:28
-
17:14
-
16:03
-
15:42
-
14:52
-
14:20
-
12:59
-
12:20
-
10:26
-
09:47
-
09:26
-
07:52
- 28 мая 2020
-
23:59
-
22:47
-
21:29
-
20:36
-
20:34
-
18:56
-
18:00
-
16:36
-
16:22
-
15:34
-
14:33
-
13:59
-
12:40
-
12:01
-
09:19
-
08:06
-
07:25