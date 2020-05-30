ЦСКА заинтересован в подписании Шенгелии и Калатеса

Руководство ЦСКА продолжает рассматривать различные варианты усиления состава команды. Обозреватель портала Team Scout на своей странице в «Твиттере» утверждает, что «армейцы» всё ещё не теряют надежды подписать контракт с защитником Ником Калатесом, хотя шансы на то, что тот подпишет соглашение с «Барселоной» достаточно высоки.

Кроме того, боссы ЦСКА заинтересованы в услугах тяжёлого форварда «Басконии» Торнике Шенгелии, который может стать альтернативой Кайлу Хайнсу.

Шенгелия в прошлом выступал в НБА, защищая цвета «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз», с 2014 года он выступает в составе «Басконии» и является одним из лидеров коллектива.

Напомним, ранее в ЦСКА объявили о прекращении сотрудничества с Костой Куфосом и Роном Бэйкером.