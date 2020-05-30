ЦСКА заинтересован в подписании Шенгелии и Калатеса
Руководство ЦСКА продолжает рассматривать различные варианты усиления состава команды. Обозреватель портала Team Scout на своей странице в «Твиттере» утверждает, что «армейцы» всё ещё не теряют надежды подписать контракт с защитником Ником Калатесом, хотя шансы на то, что тот подпишет соглашение с «Барселоной» достаточно высоки.
Кроме того, боссы ЦСКА заинтересованы в услугах тяжёлого форварда «Басконии» Торнике Шенгелии, который может стать альтернативой Кайлу Хайнсу.
Шенгелия в прошлом выступал в НБА, защищая цвета «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз», с 2014 года он выступает в составе «Басконии» и является одним из лидеров коллектива.
Напомним, ранее в ЦСКА объявили о прекращении сотрудничества с Костой Куфосом и Роном Бэйкером.
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