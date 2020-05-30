ЦСКА близок к подписанию экс-MVP «Финала четырёх» Евролиги Юдо
Защитник «Юта Джаз» Джо Инглс в «Твиттере» заявил, что его бывший партнёр по команде центровой Экпе Юдо, на данный момент выступающий в составе китайского «Бейцзин Дакс», в ближайшее время станет игроком московского ЦСКА.
Юдо уже выступал в Евролиге за турецкий «Фенербахче», с которым выиграл турнира и был признан MVP «Финала четырёх». С 2017 по 2019 годы Экпе являлся игроком «Юты», за которую принял участие в 51 матче, проводя на площадке по 3,3 минуты.
33-х летний Юдо в текущем сезоне принял участие в 15 встречах, в которых в среднем проводил на паркете 34 минуты. Американец нигерийского происхождения в среднем набирал по 18,7 очка, совершал по 11,7 подбора, 2,5 передачи, 2 перехвата и 4,5 блока.
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